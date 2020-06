Os jogadores e a comissão técnica do Lokomotiv Moscou se isolaram no centro de treinamentos do clube em Bakovka, nos arredores de Moscou, devido ao aumento de casos de coronavírus no Campeonato Russo.

"Os jogadores e a comissão técnica se mudaram para a base do clube em Bakova, onde manterão um regime de autoisolamento. A decisão foi tomada em conexão com a crescente incidência de infecções por coronavírus na liga russa", informou o Lokomotiv em seu site.