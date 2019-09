O goleiro Santos, o lateral-esquerdo Renan Lodi, o meia Matheus Henrique e o atacante Gabigol são as principais novidades na convocação do técnico Tite, anunciada nesta sexta-feira, para os amistosos contra Senegal e Nigéria, em outubro.

Santos foi o titular do Athletico Paranaense na conquista do título da Copa do Brasil, obtido na final da última quarta-feira contra o Internacional. Lodi também se destacou no Furacão, mas trocou o rubro-negro pelo Atlético de Madrid, do qual vem sendo titular neste começo de temporada 2019-2020.