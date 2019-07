Apesar da festa pelo título da Copa América, o primeiro à frente da seleção brasileira, o técnico Tite atacou a atuação da equipe de arbitragem comandada pelo chileno Roberto Tobar na vitória sobre o Peru por 3 a 1, neste domingo, no Maracanã, e acredita que as reclamações do argentino Lionel Messi interferiram.

"Aquele que eu apontei como jogador extraordinário, extraterrestre, tem que ter um pouco mais de respeito e precisa aceitar quando é vencido. Fomos prejudicados em uma série de jogos, inclusive na Copa do Mundo. Ele botou muita pressão pela grandeza que tem. Jogamos limpo contra a Argentina o tempo todo. Quero entender isso como momento, ele foi expulso de forma injusta. Tivemos que passar por cima da arbitragem hoje, não houve pênalti do Thiago Silva", declarou Tite em entrevista coletiva no Maracanã.