O técnico Tite explicou, após a classificação da seleção brasileira para a decisão da Copa América, na noite de terça-feira, com uma vitória de 2 a 0 sobre a Argentina, que para "neutralizar" o craque Lionel Messi, definido por ele como um "extraterrestre", precisou mudar a estrutura da equipe.

"Para neutralizar um jogador, diminuir as ações, você não consegue, mexe um pouco na estrutura. Trouxe o Firmino mais atrás para diminuir as ações dele. Ficamos com menos posse de bola do que normalmente temos", admitiu Tite, que não poupou elogios ao camisa 10 argentino na entrevista coletiva após a semifinal no Mineirão.