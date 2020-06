O presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, celebra nesta sexta-feira um ano no comando dessa república da Ásia Central sem ter saído completamente a sombra do líder da nação, Nursultan Nazarbayev, mas com posições cada vez mais fortes à medida que o trânsito do poder no país avança.

Nazarbayev, que governou o país por quase 30 anos, mantém uma presença proeminente na vida política cazaque. Não é de surpreender que ele seja o atual líder do Conselho de Segurança do país, rico em recursos naturais, e presidente do partido no poder, Nur Otan.

DOIS CENTROS DE PODER?

Alguns analistas acreditam que existem dois centros de decisão na República: o Palácio Akorda, onde fica Tokayev, e a Biblioteca Nacional, onde fica o primeiro presidente do país.

O papel de Tokayev, diplomata de carreira e ex-líder do Senado do país, à frente da segunda economia no espaço pós-Nazarbayev continua gerando opiniões contraditórias, embora vários analistas concordem que seu papel está se reforçando pouco a pouco.

"A cada dia que passa, Tokayev vai ficando mais a vontade no poder", disse à Agência Efe, o analista político Viktor Kovtunovski.

Segundo esse especialista, ao revogar o ato senatorial no mês passado à filha mais velha de seu antecessor, Dariga Nazarbayeva, Tokayev "quebrou um dos acordos" sobre o trânsito do poder no país.

"Foi uma decisão que ele tomou de forma independente", diz ele.

Andrei Chebotariov, diretor do centro de pesquisa "Alternativa", discorda dele porque, em sua opinião, a renúncia de Nazarbayeva, que presidiu o Senado por pouco mais de um ano, foi "incentivada e concordada" com o Nursultan Nazarbayev.

"Elbasi (ou líder da nação, como Nazarbayev é conhecido) controla alguns assuntos, e Tokayev, outros", resume Chebotariov.

"Mas a imposição do estado de emergência durante a pandemia (coronavírus) e a assinatura de outros decretos reforçaram a vertical presidencial e suas posições estão se fortalecendo", disse o cientista político.

PROMESSAS E REFORMAS

Ao assumir o cargo há um ano, Tokayev, após as eleições, ele ganhou com quase 71% dos votos e que foram criticados por observadores internacionais da OSCE por suas "grandes irregularidades" - algo rejeitado com ênfase pelo presidente - fez uma série de promessas, incluindo maior abertura do país ao mundo e progresso nas reformas democráticas.

O Cazaquistão ocupa apenas o posto 144 dos 167 possíveis no Índice de Democracia do "The Economist's".

"Na realidade cazaque, as pessoas não podem participar da política por meio de eleições justas e as possibilidades de protestar em comícios são artificialmente limitadas. Isso cria o efeito de uma panela de pressão (...)", diz o especialista Dosym Satpaev, chefe do "Risk Evolution Group".

Segundo as autoridades, algumas das iniciativas adotadas no Cazaquistão na forma de leis como reuniões pacíficas e partidos políticos buscam "abrir um novo estágio na liberalização progressiva da vida social e política".

A lei do partido, que reduz os requisitos para o surgimento de novas formações políticas, foi recebida por críticos, que esperam que, no futuro, dê à oposição, hoje praticamente ausente no Parlamento, a possibilidade de influenciar a tomada de decisões.

"Estamos formando uma nova cultura política. A pluralidade de opiniões, os pontos de vista alternativos estão surgindo. As autoridades não consideram a discordância destrutiva", afirmou Tokayev.

SEM MUDANÇAS RADICAIS

No entanto, alguns especialistas consideram que, apesar de ter realizado algumas reformas e ter aumentado sua visibilidade na vida doméstica e internacional, Tokayev segue o rumo estabelecido pelo presidente anterior.

Kovtunovski ressalta que uma das importantes promessas de Tokayev - a de descriminalização dos insultos ao poder - ainda não foi aprovada e que as perseguições a ativistas políticos continuam da mesma forma que durante o "regime anterior".

Ele acredita que o país continua a ser governado "pelas mesmas pessoas".

"Não se podem esperar mudanças revolucionárias", diz Eduard Polataev, diretor da fundação "O Mundo da Eurásia", que insiste que Tokayev "segue o curso estratégico iniciado por seu antecessor".