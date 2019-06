A Argentina perdeu em sua estreia na Copa América e a desolação tomou conta de Buenos Aires que, nos últimos tempos, emenda decepções com a seleção do país, embora seus torcedores concordem em que os gols aconteceram no melhor momento da partida do time comandado pelo técnico Lionel Scaloni.

"Estavam mal no primeiro tempo e, no segundo tempo, no melhor momento nosso vem o golaço da Colômbia", disse o argentino Pablo Foanna à Agência Efe após ver a partida com amigos no bairro portenho de Palermo.

A Argentina perdeu por 2 a 0 da Colômbia na partida da primeira rodada do grupo B da competição.

Para Pablo, o jogo reflete o estado atual da seleção argentina, que para esta edição da Copa América apresenta uma mistura entre a velha-guarda, comandada por veteranos como Lionel Messi e Sergio Agüero, e uma nova geração de talentos como Giovanni Lo Celso.

"É uma equipe que está em formação, se organizando para a próxima Copa, sempre dói perder, mas ainda falta muito, é o primeiro jogo da competição", afirmou o jovem.

Em uma noite com chuva constante e fria na capital argentina, a seleção deixou seus torcedores 'gelados' e com más perspectivas para o futuro próximo.

"Não acredito que sejam candidatos, têm que usar esta Copa para começar a se preparar tendo em vista as eliminatórias e o próximo Mundial", concluiu Pablo.

Outro torcedor, Luciano Rodríguez, vestido com a camisa da seleção, não parou de erguer as mãos nos últimos minutos de jogo.

"Sofri bastante, o primeiro tempo ruim e o segundo tempo quando melhoram tomam dois gols, é futebol, mas é uma m...", lamentou Rodríguez, argentino-venezuelano.

Para ele, o segredo foi que a Colômbia descobriu a forma de como fazer com que "Messi e Lo Celso não conseguissem jogar juntos", mas além da derrota no confronto deste sábado, Rodríguez acha "complicado" que a Argentina ganhe o torneio.