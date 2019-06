Tottenham e Liverpool se enfrentarão neste sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio Wanda Metropolitano, em Madri, pela final da Liga dos Campeões, colocando ponto final em uma épica temporada para ambos e para o futebol inglês, que destronou a Espanha nas competições continentais.

Pela primeira vez, em cinco anos, um clube do país que recebe este duelo, não erguerá o troféu. O Real Madrid, com quatro taças, inclusive, as três últimas, e o Barcelona, com uma, dominaram o torneio a partir da temporada 2013-2014. Além disso, o Atlético de Madrid foi duas vezes vice-campeão.