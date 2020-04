A fome levou nesta segunda-feira mais de 50 mulheres de uma zona de prostituição no centro de Bogotá a saírem as ruas para receber suprimentos do Sindicato de Trabalhadoras Sexuais da Colômbia (Sitrasexco) em meio à escassez de clientes causada pela pandemia de Covid-19.

"Viemos receber os suprimentos, e me parece uma causa boa porque, apesar de tudo que estamos sofrendo, o governo não nos ajuda", disse Mariana, uma das beneficiadas pela ação.