A seleção venezuelana fez nesta sexta-feira o último treino antes do duelo com a Bolívia, pela terceira e última rodada do grupo A da Copa América, em atividade que o técnico Rafael Dudamel não deu indícios sobre a escalação e chamou a atenção pela habilidade com a bola.

Antes da sessão começar no SESC Venda Nova, em Belo Horizonte, o ex-goleiro da 'Vinotinto' entre 1988 e 2008, que passou por clubes locais, também da Argentina, Colômbia e África do Sul, deu um verdadeiro show, enquanto os comandados se aqueciam.