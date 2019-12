Um tribunal de primeira instância do Sudão condenou neste domingo a morte 29 agentes do Serviço de Inteligência e das forças de segurança do país, por torturarem e matarem um professor em fevereiro deste ano, durante os protestos que resultaram na queda do presidente Omar al Bashir.

Essa é a primeira sentença proferida por tortura e assassinato durante a revolta sudanesa. O juiz Sadiq Abdelrrahman Al Feqi determinou que os acusados sejam enforcados, embora a condenação ainda não seja definitiva.