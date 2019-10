9 out 2019

EFE Copenhague 9 out 2019

O britânico Stanley Whittingham, o alemão John B. Goodenough e o japonês Akira Yoshino foram premiados nesta quarta-feira com o Nobel de Química devido ao desenvolvimento das baterias de íons de lítio, anunciou nesta quarta-feira a Real Academia das Ciências Sueca.

"As baterias de lítio revolucionaram as nossas vidas e são usadas dos telefones celulares aos computadores portáteis e veículos elétricos", destacou a Academia, ao afirmar que o trabalho dos três cientistas "estabeleceu as bases para uma sociedade sem fio e livre de combustíveis fósseis".