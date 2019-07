Os três tripulantes da nave Soyuz MS-13, que no sábado decolará rumo à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), usarão nos trajes espaciais um distintivo para comemorar os 50 anos da missão Apolo 11 à Lua, informou nesta sexta-feira o astronauta Luca Parmitano, da Agência Espacial Europeia.

"Nós três usaremos no lado direito dos trajes um distintivo dedicado à missão Apolo 11. E olharem atenciosamente, verão que é parecido com o distintivo que a tripulação original usava", disse o italiano em entrevista coletiva na base de Baikonur, no Cazaquistão.