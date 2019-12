O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira que assinará em 15 de janeiro do próximo ano, a primeira fase do acordo comercial com a China, em ato que acontecerá na Casa Branca, com a presença de integrantes do governo do país asiático.

"Estarei assinando nossa muito grande e ampla primeira fase do acordo comercial com a China em 15 de janeiro. A cerimônia será na Casa Branca. Representanes do alto escalão da China estarão presentes", escreveu o chefe de Estado, no Twitter.