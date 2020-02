O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destinará mais US$ 3,8 bilhões do Pentágono para construir barreiras físicas na fronteira com o México, um novo passo para cumprir a promessa eleitoral de erguer um muro entre os dois países.

O Pentágono notificou nesta quinta-feira vários membros do Congresso sobre a movimentação desses recursos, o que não requer a permissão dos legisladores e que elevará os gastos do governo Trump em barreiras de fronteira para mais de US$ 10 bilhões desde o ano passado.