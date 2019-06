O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em um encontro com o príncipe Charles que seu país está "limpo" de emissões e culpou outros pela atual crise ambiental, segundo informou nesta quarta-feira a emissora britânica "ITV".

O governante americano está no Reino Unido em uma viagem de Estado desde segunda-feira passada e a visita termina hoje oficialmente com sua presença em Portsmouth, no sul da Inglaterra, para comemorar os 75 anos do Desembarque da Normandia, o chamado Dia D, em 6 de junho de 1944.