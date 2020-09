O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi categórico nesta quinta-feira em relação à situação do aplicativo TikTok, que pertence à empresa chinesa ByteDance, reafirmando que ele tem até 15 de setembro para ter as operações no país vendidas a uma empresa americana ou não terá mais permissão para funcionar em seu território.

A jornalistas, Trump disse que o prazo está mantido e que não haverá prorrogações.