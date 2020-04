O governo da Turquia impôs nesta sexta-feira um toque de recolher de 48h na maior parte do país para frear a propagação do coronavírus SARS-CoV-2, informou o Ministério do Interior.

A proibição de sair de casa entrará em vigor nesta meia-noite (data local) e será mantida até a meia-noite de domingo para segunda-feira.

O toque de recolher será aplicado em 31 das 81 províncias da Turquia, que somam quase 80% da população do país, incluindo todas as grandes cidades, como Istambul, Ancara e Esmirna.

Os governadores provinciais, autoridades que respondem ao Ministério do Interior são responsáveis pela ordem pública, já receberam instruções mais detalhadas, de acordo com o comunicado do órgão, que não as detalhou. De acordo com a emissora "NTV", padarias, farmácias e instituições públicas continuarão abertas.

Desde meados de março, rege na Turquia um toque de recolher para pessoas com mais de 65 anos. Há uma semana, o mesmo vale para menores de 20, enquanto o resto da população podia sair de casa.

A Turquia ultrapassou nesta sexta-feira a marca de mil mortos por Covid-19 desde que anunciou a primeira vítima, em 18 de março. O governo registrou 98 mortes nas últimas 24 horas.

A oposição denunciou que as medidas de precaução do governo têm sido insuficiente, e os prefeitos de cidades como Istambul e Esmirna, principais focos de contágio, exigiam há dias um toque de recolher mais rígido para frear os efeitos da pandemia.