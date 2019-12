O jovem Ridvan Karabulut não esconde a perplexidade com a qual acompanha há meses a paisagem mudar diante dos próprios olhos sem poder fazer nada, após a decisão do governo da Turquia de construir uma barragem que inundará a cidade de Hasankeyf, com 12 mil anos de história, justamente onde vive.

"Não quero ir embora e, por enquanto, não tenho para onde ir", lamentou o rapaz, em entrevista concedida à Agência Efe.