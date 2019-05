A taxa de interação dos tweets publicados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está diminuindo, o que pode ser um indício de que estão perdendo efetividade, segundo um estudo divulgado nesta segunda-feira.

Uma análise da conta do Twitter de Trump - seu canal preferido para se comunicar com seus apoiadores, informar ou expressar suas opiniões sobre diferentes situações - indicou uma queda da taxa de interação, que é o resultado de divisão do número de retweets e curtidas de cada mensagem pelo número de seguidores.