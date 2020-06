O Twitter revelou que suspendeu 174 mil contas ligadas ao governo chinês que estavam envolvidas em um esforço coordenado para propagar narrativas favoráveis à sua gestão da crise do coronavírus e dos protestos pró-democracia em Hong Kong, entre outras questões.

As contas foram desativadas durante os três primeiros meses de 2020 e, segundo os responsáveis pela rede social, a maioria delas estava escrevendo mensagens em mandarim e buscando melhorar a imagem do governo liderado pelo Partido Comunista Chinês, principalmente na Ásia.

Segundo a empresa, a rede de propaganda não alcançou muito impacto online, e a maioria das mensagens criadas acabou sendo compartilhada por outras contas que faziam parte da mesma operação, ao invés de ser divulgada de forma independente pelos outros usuários.

A rede social explicou que encontrou ligações entre essa operação e outra realizada pelo governo chinês em meados de 2019 que foi estendida, além do Twitter, ao Facebook e ao Youtube.

Na ocasião, o principal objetivo da campanha era influenciar a percepção da crise desencadeada entre Pequim e a autonomia de Hong Kong, e tinha 210 canais no Youtube, 200 mil contas no Twitter, e sete páginas, três grupos e cinco contas de usuários no Facebook.

"Temos provas claras de que esta é uma operação apoiada pelo Estado. Especificamente, identificamos grandes grupos de contas se comportando de forma coordenada para ampliar as mensagens relacionadas aos protestos em Hong Kong", declararam autoridades do Twitter na época.

A rede social é proibida na China pelo governo. Portanto, as contas foram conectadas à plataforma através de redes particulares virtuais, embora algumas delas utilizassem endereços IP desbloqueados.

Além das contas chinesas, o Twitter também informou que desativou 1.153 contas ligadas a uma campanha de propaganda originada na Rússia e outras 7.340 de uma operação ligada ao governo turco.