O Twitter anunciou nesta terça-feira que, em dezembro, excluirá contas que permaneceram inativas nos últimos seis meses, de modo a liberar nomes para novos usuários.

"Como parte do nosso compromisso de servir à conversação pública, estamos trabalhando para limpar contas inativas e conceder assim informações mais exatas e críveis nas quais as pessoas possam confiar no Twitter, informou em comunicado a empresa.