A União Europeia (UE) impôs nesta quinta-feira sanções contra três empresas e seis indivíduos da China, Rússia e Coreia do Norte, responsáveis ou envolvidos em vários ataques cibernéticos recentes, fazendo com que os "27" usem essa ferramenta diplomática pela primeira vez contra esse tipo de crime cibernético.

As sanções incluem a proibição de viajar e o congelamento de seus bens na UE, enquanto proíbe as pessoas e entidades dos "27" de disponibilizar fundos para as partes sancionadas, informou o comunicado da Conselho da UE, uma instituição que representa seus Estados-membros.