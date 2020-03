A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs nesta segunda-feira que o acesso aos países da União Europeia a partir do exterior seja restringido durante 30 dias para conter a propagação do coronavírus, uma medida que será debatida pelos líderes do bloco na cúpula por videoconferência que acontecerá amanhã.

As exceções para a entrada seriam para cidadãos da UE em retorno para casa, funcionários da saúde, cientistas que trabalham numa cura para a doença e pessoas que trabalham em um país vizinho e que têm de atravessar a fronteira para fazê-lo.

Von der Leyen anunciou a proposta em uma entrevista coletiva com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, após uma videoconferência com integrantes do G7, a quem apresentou um relatório sobre a iniciativa.