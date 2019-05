O médico David Eisenberg teve uma reunião esta semana com 50 pacientes que querem interromper a gravidez em St. Louis, mas, pela primeira vez desde que os Estados Unidos legalizaram a prática, em 1973, não pôde dizer que garantirá acesso a um procedimento legal e seguro no Missouri, na região central do país, já que a clínica que dirige pode não funcionar mais a partir deste sábado.

Eisenberg é diretor da única clínica que ainda faz o procedimento no estado, uma casa de tijolos brancos, com janelas de madeira e um detector de metais e que recebe mensalmente dezenas de mulheres que viajam até lá.