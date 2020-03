O Unicef divulgou nesta segunda-feira que cerca de 154 milhões de crianças e adolescentes na América Latina e Caribe estão sem aulas, devido medidas de isolamento social decretadas para evitar a propagação do novo coronavírus.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância ainda alertou que a situação pode ir mais longe do que o esperado inicialmente, o que aumentaria o risco de abandono escolar definitivo.

"Há um grande risco de as crianças e os adolescentes ficarem atrasados em seu aprendizado. Tememos que estudantes mais vulneráveis nunca voltem às salas de aula. É vital que eles não parem de aprender em casa", afirmou Bernt Aasen, diretor para a América Latina e Caribe do Unicef.

O representante do órgão afirmou estar acontecendo uma "é uma crise educacional sem precedentes na história recente" da região.

Aasen pediu que sejam encontradas formas de dar continuidade ao ensino de alunos e alunas em suas próprias casa, a partir de todas as ferramentas e canais possíveis, seja por rádio, televisão, internet, aparelhos de celular, em esforços conjunto de governos, setor privado, pais e filhos.

"É urgente garantir o acesso à modalidades de aprendizagem permanentes e flexíveis com todos os conteúdos adaptáveis que cheguem aos meninos e meninas, incluindo aqueles sem acesso à internet ou com necessidades especiais", diz nota do Unicef.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância reconheceu que vários países estão tentando colocar em prática modalidades de ensino à distância, através de plataformas digitais, mas alertou que os sistemas não são acessíveis em toda a América Latina e Caribe.

O Unicef ainda lembra que a interrupção das aulas também implica em um empecilho para que serviços básicos como alimentação e saúde sejam oferecidos.

"Nas escolas que seguem abertas, é fundamental garantir o acesso à água e sabão, para incentivar as práticas de higiene", afirma o texto.

Nesta semana, o Unicef e seus parceiros lançarão a campanha de divulgação regional #AprendendoEmCasa por meio de seus canais digitais para fornecer às famílias e aos educadores da região ferramentas gratuitas de educação e entretenimento, além de dicas e exemplos de boas práticas de saúde e higiene.