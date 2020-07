A Universal Pictures está em negociações para realizar as gravações de um longa-metragem que Tom Cruise, Nasa e o fundador da SpaceX, Elon Musk, querem filmar no espaço.

De acordo com uma matéria da revista "Variety", o estúdio tem feito reuniões para estabelecer as condições de gravação e orçamento, que as previsões mais otimistas estimam em US$ 200 milhões.