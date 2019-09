Diante do temor do retorno de um governo fundamentalista no Afeganistão, como o liderados pelos talibãs entre 1996 e 2001, muitas mulheres afegãs estão decididas a comparecer às urnas nas eleições presidenciais deste mês para defender os direitos que tanto custou alcançar.

A ativista Muqadasa Ahmadzai, de 25 anos, era ainda uma menina durante o regime talibã, e, embora não tem muitas lembranças daquela época, dedicou sua vida a promover os direitos da mulher e evitar um possível retrocesso.