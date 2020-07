O compromisso do presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, com o que chamou de "mercorrealismo" marcou nesta quinta-feira a chegada de seu governo à presidência do Mercosul, após um primeiro semestre em que o Paraguai, então à frente do bloco, teve uma agenda dominada pela chegada do coronavírus à América do Sul.

Lacalle Pou e os presidentes Jair Bolsonaro (Brasil), Alberto Fernández (Argentina) e Mario Abdo Benítez (Paraguai) participaram da cúpula do bloco por videoconferência e concordaram que o futuro do Mercosul depende de uma maior integração.