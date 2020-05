O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou. EFE/Arquivo

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, expressou nesta quarta-feira a disposição do governo para estabelecer um sistema de "atendimento binacional" de saúde e uma maior coordenação nas cidades que fazem fronteira com o Brasil.

"É lógico e justo", afirmou o governante após visitar com o ministro da Defesa, Javier García, os postos de fronteira do departamento de Cerro Largo, mas comentou que a decisão também depende do governo brasileiro, o qual acredita "estar em sintonia".