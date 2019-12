A Direção Nacional de Aduanas do Uruguai, junto com a polícia, realizou a maior apreensão de drogas da história do país: mais de seis toneladas de cocaína que estavam distribuídas entre contêineres portuários e um campo localizado na província de Soriano, no oeste.

A droga, que seria exportada para a África junto com farinha de soja, foi encontrada na sexta-feira, após scanners no porto de Montevidéu detectarem anomalias no interior dos contêineres.