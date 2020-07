Uma placa comemorativa da partida inaugural da primeira Copa do Mundo, disputada entre Estados Unidos e Bélgica no dia 13 de julho de 1930, em Montevidéu. EFE/Raúl Martínez

Com um evento no estádio onde foi disputada a primeira partida da história das Copas do Mundo, em 13 de julho de 1930, e outro no local onde foi marcado o primeiro gol, o Uruguai comemorou nesta segunda-feira, em Montevidéu, o 90º aniversário do torneio.

O Gran Parque Central, casa do Nacional, e o monumento localizado no local onde ficava o extinto Estádio Pocitos receberam dois eventos através dos quais diferentes autoridades lembraram o que aconteceu 90 anos atrás.