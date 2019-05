A exposição ao líquido com sabor usado nos cigarros eletrônicos pode exacerbar a disfunção das células endoteliais, o que frequentemente precede doenças cardíacas, conforme revelou um estudo divulgado nesta segunda-feira.

A pesquisa, a primeira desse tipo e publicada na revista médica "Journal of the American College of Cardiology", tinha foco nas células endoteliais, que ficam no revestimento interno dos vasos sanguíneos, nos vasos linfáticos e no coração.