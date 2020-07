A Moderna tem financiamento e apoio do governo americano para o desenvolvimento expresso da vacina, até agora a mais promissora das que estão sendo feitas com a assistência dos EUA. EFE/Arquivo

A vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica Moderna e pelo governo dos Estados Unidos induz uma "resposta imune robusta", sem efeitos adversos, de acordo com um estudo realizado em macacos e publicado nesta terça-feira pelo "New England Journal of Medicine".

As conclusões positivas se somam às já publicadas na mesma revista científica há duas semanas sobre os ensaios clínicos da Fase 1 em humanos, que também mostraram preliminarmente uma resposta imunológica favorável.