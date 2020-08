O piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu neste domingo o Grande Prêmio do 70º Aniversário da Fórmula 1, disputado no circuito de Silverstone, na Inglaterra, com uma ótima estratégia de pneus que rendeu a primeira derrota da Mercedes de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas na temporada.

Além de quebrar a hegemonia da Mercedes - que havia vencido as quatro primeiras provas da temporada -, Verstappen conquistou sua nona vitória da carreira graças à sua sábia decisão de terminar a qualificação de ontem com um pneu duro, o que lhe permitiu ter uma maior resistência de suas rodas durante a prova de hoje em comparação com Hamilton e Bottas, que usavam pneus de composto médio.