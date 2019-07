De volta ao Peru nesta segunda-feira, os vice-campeões da Copa América foram recebidos como heróis pelos torcedores que compareceram ao aeroporto de Lima e aguardaram a chegada dos jogadores durante toda a noite.

O avião que levou a seleção peruana para casa aterrissou às 5h30 (7h30 em Brasília), cinco horas após o embarque no Rio de Janeiro, onde no domingo a 'Blanquirroja' foi derrotada por 3 a 1 pelo Brasil, no estádio do Maracanã.