O primeiro vice-presidente do Barcelona, Jordi Cardoner, afirmou nesta quarta-feira que os dirigentes do clube não estão preocupados com a possibilidade de contratar Neymar, do Paris Saint-Germain, na próxima janela de transferências.

"Fechamos o capítulo, e esperamos que as coisas aconteçam. Agora, estamos competindo, o Campeonato Espanhol já começou. É um capítulo que não está aberto", afirmou o Cardoner, durante evento comemorativo pelo Dia da Catalunha.