O meia Arturo Vidal comparou nesta segunda-feira a seleção chilena de 2015, que ganhou a Copa América pela primeira vez em sua história, com a atual, e opinou que o elenco que disputa a edição no Brasil é mais competitivo, porque mantém a sede de título, mas tem mais experiência.

"Há muita diferença, porque em 2015 só tínhamos fome, mas não tínhamos experiência, nem títulos, e agora temos de tudo. Agora podemos controlar muito melhor as partidas", comentou o jogador do Barcelona em entrevista coletiva após o treino da seleção chilena no CT do Grêmio, visando a partida de quarta-feira contra o Peru, em Porto Alegre, pelas semifinais do torneio continental.