É cada vez mais provável que o coronavírus Sars-CoV-2, causador da covid-19, se torne endêmico entre os humanos, em alguns animais ou em ambos, ou seja, não desaparecerá com as vacinas, afirmaram nesta segunda-feira especialistas em doenças infecciosas.

"O cenário mais provável é que o vírus se torne outro vírus endêmico, com um nível muito baixo de ameaça no contexto de um programa mundial de vacinação", disse em entrevista coletiva Mike Ryan, um dos principais nomes da Organização Mundial da Saúde (OMS) no combate à covid-19.