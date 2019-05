As companhias de telefonia móvel Vodafone e EE afastaram os aparelhos da Huawei do lançamento de suas redes 5G no Reino Unido deixando de importá-los após a matriz da Google, Alphabet, romper relações comerciais com a gigante chinesa, obedecendo a um decreto do governo dos Estados Unidos.

"Estamos paralisando os pedidos de (o modelo) Huawei Mate 20X 5G no Reino Unido", informou nesta quarta-feira a Vodafone em um breve comunicado.