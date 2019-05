O ex-produtor de Hollywood, Harvey Weisntein, chegou a um acordo de US$ 44 milhões para fechar as ações movidas contra ele por algumas de suas supostas vítimas e pelo estado de Nova York, informa nesta sexta-feira o jornal "The New York Times".

Ainda não se sabe se este acordo preliminar incluiria a admissão de Weinstein das acusações de abuso sexual contra ele - negadas pelo produtor - por mais de 80 mulheres, alguma delas conhecidas estrelas de Hollywood como Salma Hayek, Angelina Jolie e Lupita Nyong'o.