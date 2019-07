Um grupo de xamãs e bruxos peruanos se reuniu nos arredores do Estácio Nacional de Lima nesta terça-feira para realizar um ritual para ajudar a seleção do Peru a derrotar o Chile amanhã e conquistar uma vaga na decisão da Copa América.

Participaram da cerimônia bruxos do litoral, da serra e da selva peruana, com a intenção de reverter as "magias de azar" que teriam sido lançadas por feiticeiros chilenos contra a 'Blanquirroja'.