O presidente da China, Xi Jinping, afirmou nesta terça-feira que deseja "o melhor para Hong Kong" e pediu estabilidade e prosperidade à região, que desde junho é palco de grandes protestos pró-democracia.

"Nos últimos meses, os nossos corações têm estado perturbados com a situação em Hong Kong. Sem um ambiente harmonioso e estável, como as pessoas podem viver em paz e desfrutar do seu trabalho? Desejo, sinceramente, o melhor para Hong Kong e para os nossos compatriotas em Hong Kong", disse o governante durante o discurso de Ano Novo.