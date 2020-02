A empresa chinesa de tecnologia Xiaomi confirmou nesta segunda-feira que participará do MWC (Mobile World Congress) em Barcelona, a partir do próximo dia 23, mas adotando medidas de segurança para o coronavírus, entre elas, contando com a participação somente de funcionários que estiveram fora da China nos últimos 14 dias.

A Xiaomi publicou um artigo em seu blog oficial "Mi.com", em sua versão em inglês, no qual afirma que participará do MWC, após a desistência de outras grandes empresas, como Amazon, Ericsson, LG, Nvidia, NTT Docomo, Gigaset, Sony e Umidigi, devido à emergência de saúde global devido ao coronavírus de Wuhan.