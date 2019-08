Ygor Coelho conquistou nesta sexta-feira, em Lima, a primeira medalha de ouro do Brasil na história dos Jogos Pan-Americanos no badminton ao vencer o canadense Brian Yang por 2 sets a 0, com parciais de 21-19 e 21-10 em 33 minutos de jogo.

O brasileiro, de 22 anos e número 59 do ranking mundial, começou a carreira no badminton graças a um projeto social na Comunidade da Chacrinha, no Rio de Janeiro, em uma quadra improvisada. Hoje, ele mora e treina na Dinamarca, uma das potências da modalidade.