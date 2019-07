O zagueiro Alexander Callens voltou a treinar normalmente com os companheiros da seleção peruana, semifinalista da Copa América, nesta terça-feira, após perder a atividade da véspera, por causa de dores nos tornozelo esquerdo.

O defensor, que ainda não estreou no torneio continental, ficou fora da sessão de ontem, realizada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e foi submetido a uma ressonância magnética, que descartou qualquer lesão no local.