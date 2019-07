Favorito à conquista da medalha de ouro nas argolas dos Jogos Pan-Americanos de 2019, em Lima, o brasileiro Arthur Zanetti foi superado nesta terça-feira pelo mexicano Fabián de Luna e e conquistou a prata.

Campeão olímpico da modalidade em 2012 e prata nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, Zanetti errou na saída do aparelho e obteve uma nota de 14,400, um décimo a menos que a do mexicano, que levou seu país ao alto do pódio nas argolas no Pan pela primeira vez desde 1967.