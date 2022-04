As ações da Tesla caíram 11% em Wall Street nesta terça-feira e arrastaram outras grandes empresas de tecnologia que fazem parte do índice Nasdaq, um dia depois que seu presidente-executivo e fundador, Elon Musk, fechou um acordo para comprar o Twitter por cerca de US$ 44 bilhões.

A empresa de veículos elétricos de Musk perdeu 11,06%, ou mais de US$ 110 do valor de suas ações, no meio da sessão, enquanto o Twitter registrava queda de 3,50%, assim como outras grandes tecnológicas, como Netflix (-4,9%), Amazon (-4%), Alphabet (-3,2%) , Apple (-2,7%) e Meta (-2%).