A empresa espanhola Acciona investirá 27 milhões de euros (R$ 152,2 milhões) no fabricante de veículos de decolagem e aterrissagem vertical Eve UAM, que pertence à Embraer.

De acordo com informações divulgadas nesta sexta-feira pela companhia de infraestrutura e energia renováveis, o investimento será materializado quando for concluída a integração da Eve com a Zanite Acquisition, anunciada no fim do ano passado.