Os acionistas do grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) aprovaram nesta segunda-feira, com 99,146% dos votos presentes, a fusão com o francês PSA para a criação do Stellantis, o quarto maior fabricante mundial de automóveis, com vendas estimadas em mais de 8 milhões de unidades.

A assembleia de acionistas do FCA foi realizada pouco após os acionistas do PSA aprovarem, com 99,95% dos votos, a operação, que dará origem a um gigante da indústria, atrás apenas de Volkswagen, Toyota e da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi em volume de vendas.