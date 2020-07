Somente no primeiro trimestre de 2020, o prejuízo da TAP chegou a 395 milhões de euros. EFE/Arquivo

Após cinco anos de gestão privada, a TAP voltou a ficar com Portugal como acionista majoritário, com 72,5% do capital da companhia aérea e injetará nela uma ajuda de 1,2 bilhão de euros.

Um acordo de última hora com acionistas privados impediu a estatização da empresa, mas ainda assim ela ficará sob controle público cinco anos após sua controvertida privatização. Ainda restará uma presença privada em seu capital: 22,5% permanecem com o empresário português Humberto Pedrosa, e 5%, com funcionários.